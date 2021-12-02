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Шоу-бизнес
Исхудавшая МакSим поразила народ откровенным видом

Исхудавшая МакSим поразила народ откровенным видом

Певица Максим после перенесенной болезни решилась на провокационную фотосессию.
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Еще недавно вся страна с замиранием сердца следила за здоровьем Марины Абросимовой, которая долгое время находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. К всеобщему ликованию, звездной пациентке удалось победить коварную болезнь и вернуться в родные стены. Тем не менее, болезнь наложила на певицу Максим большой отпечаток: как внешне, так и внутренне, и женщине еще предстоит долгое восстановление.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Сегодня Марина выглядит уже гораздо лучше, однако даже по фото все еще заметно, как сильно она похудела во время пребывания в больнице. Время от времени исхудавшая артистка позирует для фотографов и делится результатами фотосессий в своем инстаграм-аккаунте.

Накануне Абросимова опубликовала довольно провокационные снимки, которые поразили народ. На свежих фото знаменитость появилась в очень откровенном телесном боди с глубоким декольте и в небрежно наброшенной на плечи рубашке. Судя по всему, Марина не стесняется своей худобы.

Пораженные фанаты рыжеволосой певицы в комментариях завалили женщину комплиментами относительно ее внешности и пожелали поскорее полностью восстановиться от пережитого недуга.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что врач вынес певице Максим суровый приговор.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 15:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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