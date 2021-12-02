Исхудавшая МакSим поразила народ откровенным видом

Певица Максим после перенесенной болезни решилась на провокационную фотосессию.

Еще недавно вся страна с замиранием сердца следила за здоровьем Марины Абросимовой, которая долгое время находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. К всеобщему ликованию, звездной пациентке удалось победить коварную болезнь и вернуться в родные стены. Тем не менее, болезнь наложила на певицу Максим большой отпечаток: как внешне, так и внутренне, и женщине еще предстоит долгое восстановление.

Сегодня Марина выглядит уже гораздо лучше, однако даже по фото все еще заметно, как сильно она похудела во время пребывания в больнице. Время от времени исхудавшая артистка позирует для фотографов и делится результатами фотосессий в своем инстаграм-аккаунте.

Накануне Абросимова опубликовала довольно провокационные снимки, которые поразили народ. На свежих фото знаменитость появилась в очень откровенном телесном боди с глубоким декольте и в небрежно наброшенной на плечи рубашке. Судя по всему, Марина не стесняется своей худобы.

Пораженные фанаты рыжеволосой певицы в комментариях завалили женщину комплиментами относительно ее внешности и пожелали поскорее полностью восстановиться от пережитого недуга.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что врач вынес певице Максим суровый приговор.