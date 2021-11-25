Известная певица больно пнула вернувшуюся с того света МакSим: Пиариться на болезни плохо!

За жизнь певицы публика молилась несколько месяцев. К счастью, уже сейчас Марина Максимова встала на ноги, восстанавливается и уже даже вышла на сцену.

В конце мая исполнительница была госпитализирована с поражением легких. После количество слухов вокруг страшной ситуации стало невообразимым. МакSим подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Информацию никто не подтверждал, а в детали не вдавались. То и дело появлялись самые разные версии происходящего, а поклонники старались просто верить в чудо.

К счастью, это тот самый случай, когда чудо случилось. В какой-то момент стало известно, знаменитость вышла из комы и постепенно начала приходить в себя. Уже через некоторое время она потребовала, чтобы ее перевезли домой, так как очень хотела увидеть своих дочерей. После она дала большое интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о пережитом.

При этом до сих пор, как сообщает "Пятый канал", далеко не все верят в то, что все на самом деле было так страшно. Например, певица Юлия Беретта разочаровалась в коллеге. Журналисты выяснили, в чем причина такого отношения. Оказалось, что в какой-то момент недуг исполнительницы привел ее в ужас, но затем все изменилось.

Разочарование артистки наступило в тот момент, когда в Сети начали появляться самые разные слухи и сплетни вокруг ситуации. Она указала, что не уважает людей, которые пытаются продвинуть себя в то время, как другие умирают от последствий коронавирусной инфекции. "Пиариться на болезни плохо!" – отрезала Беретта.

