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Шоу-бизнес
Известная певица больно пнула вернувшуюся с того света МакSим: Пиариться на болезни плохо!

Известная певица больно пнула вернувшуюся с того света МакSим: Пиариться на болезни плохо!

За жизнь певицы публика молилась несколько месяцев. К счастью, уже сейчас Марина Максимова встала на ноги, восстанавливается и уже даже вышла на сцену.
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В конце мая исполнительница была госпитализирована с поражением легких. После количество слухов вокруг страшной ситуации стало невообразимым. МакSим подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Информацию никто не подтверждал, а в детали не вдавались. То и дело появлялись самые разные версии происходящего, а поклонники старались просто верить в чудо.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

К счастью, это тот самый случай, когда чудо случилось. В какой-то момент стало известно, знаменитость вышла из комы и постепенно начала приходить в себя. Уже через некоторое время она потребовала, чтобы ее перевезли домой, так как очень хотела увидеть своих дочерей. После она дала большое интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о пережитом.

При этом до сих пор, как сообщает "Пятый канал", далеко не все верят в то, что все на самом деле было так страшно. Например, певица Юлия Беретта разочаровалась в коллеге. Журналисты выяснили, в чем причина такого отношения. Оказалось, что в какой-то момент недуг исполнительницы привел ее в ужас, но затем все изменилось.

Разочарование артистки наступило в тот момент, когда в Сети начали появляться самые разные слухи и сплетни вокруг ситуации. Она указала, что не уважает людей, которые пытаются продвинуть себя в то время, как другие умирают от последствий коронавирусной инфекции. "Пиариться на болезни плохо!" – отрезала Беретта.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 09:17 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

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