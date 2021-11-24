"Это невозможно": врач вынес МакSим суровый приговор

Певица МакSим уже давно покинула стены больницы. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что поможет певице избавиться от последствий коронавируса.

Еще несколько месяцев назад вся общественность следила за состоянием здоровья певицы МакSим. Многие боялись, что артистка не выживет из-за COVID-19. Сейчас исполнительница уже находится дома, ей ничего не угрожает.

Единственное, мама двоих детей занята не только воспитанием и карьерой, но и устранением последствий от реанимации. Дело в том, что по всему телу у нее остались шрамы.

"Пять дней всего можно находиться на интубации обычно. Если не сделать трахеостомию, развивается стеноз гортани – летально может закончится. Ей поставили трахеостомическую трубку. Слава богу, она выжила!" – высказался Тигран Алексанян.

Некоторые поклонники переживают, как долго на коже музыканта еще будут оставаться следы от хирургических вмешательств. Сама МакSим ничего на этот счет не говорит. Зато врач поделился своим мнением.

"Эти рубцы, я думаю, через полгода можно уже иссечь. Но есть варианты, когда чуть дольше, есть варианты, когда чуть раньше. В зависимости от того, как восстанавливается передняя стенка, кожа и так далее. Сказать, что они вообще исчезнут – это невозможно, потому что если есть разрез, там есть рубец. Но они будут минимально заметные. Это тоже зависит от ее организма", – не дал утешительных прогнозов эксперт.

Конечно, есть вариант лечь под нож пластического хирурга, чтобы все исправить. Непонятно, стоит ли Марине об этом задуматься. Может, лучше оставить все, как есть.

"Это не пластическая хирургия, это реконструктивная хирургия гортани. В основном, они занимаются. Но если надо будет швы ставить, то, естественно, могут и пластические хирурги", – подытожил доктор.