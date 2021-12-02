"Ты все знаешь!": сестричка выставила малолетнюю дочку Началовой

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Анна Исаева выставила архивное фото малолетней дочки Началовой. Оно было сделано в 2010-м году, когда девочке было всего 4 года.
В белоснежном платье и в элегантной шубке – она на этом кадре как настоящая принцесса. А рядом с ней дети все той же Исаевой и сама пиарщица в образе волшебницы.
"Веруша! Сегодня твои 15! Каждый год у тебя были и есть такие замечательные праздники. Поздравляю! Горжусь! Живи долго-долго и много-много где, тебе открыт весь мир и ты открыта миру. Ну, ты все знаешь", – обратилась Анна к наследнице покойной Юли.
"Бог ты мой, это же время, когда была жива Юля. Аня, какая боль, не представляю каково Вере и вам, если я все это с трудом переношу, без слез не получается. Помогайте, пожалуйста Верочке. Будьте ее ангелом хранителем" – пишут взволнованные люди трогательные комментарии Исаевой.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился ряд болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. Похоронили ее на Троекуровском кладбище столицы.