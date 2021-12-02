"Жди суд": Засмеявший сына Рудковской артист влип в неприятности

Знаменитая блондинка Яна Рудковская остро реагирует на критику в адрес своего старшего сына Александра. которого чаще называют Гном Гномыч. Звезды шоу-бизнеса остерегаются делать звезде замечания, чтобы та не перекрыла им воздух. За мальчика знаменитость стоит горой, а хейтерам дает сдачи.
Комик Илья Соболев рискнул и открыто засмеял ребенка продюсера в инстаграм-аккаунте, вызвав шок даже у Ксении Собчак. Шутка получилась несколько грубой. Поклонники заволновались за стендапера, ведь сила гнева Яны Рудковской не знает границ.
Фанаты прямо сообщили артисту, что тот автоматически влип в неприятности и ему придется ответить за поступок. Хотя сама Яна Рудковская не стала устраивать с комиком публичного скандала.
"Ну все. Жди суд с Яной", "Рудковская будет в ярости, это точно", "Поделитесь с Ильей охраной, ему теперь очень нужно", "Соболев, беги! Гномья мамка уже вышла на охоту", — выразился народ в комментариях.
Некоторые пользователи Сети призвали Илью Соболева оставить ребенка в покое, ведь мальчик не делает ничего плохого и не заслуживает быть объектом насмешек. Часть комментаторов выразила сожаления сыну Яны Рудковской, который посвящает тренировкам практически все свободное время и не знает другой жизни.