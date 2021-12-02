"Где здесь христианство?": Шукшина отказалась от общения с теряющей память матерью

На поведение звезды пожаловалась ее сестра Ольга. Женщина рассказала, что артистка прекратила выходить на связь с близкими. По ее словам, Мария Шукшина внесла в черный список ее номер телефона, так же как и матери.
Ольга возмущена тем, что якобы теперь пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери. Ольга негодует, поскольку Лидии Федосеевой-Шукшиной в любой момент может быть нужна помощь, а знаменитость вовремя об этом не узнает.
"Вот, где здесь христианство?", – вопрошает сестра Марии Шукшиной. Она уверена, что хорошая дочь ради матери должна все бросить и бежать к ней, решая появившиеся проблемы.
Ранее Ольга поведала, что у пожилой актрисы появились серьезные проблемы с памятью и критическим мышлением. Она считает, что Лидия Федосеева-Шукшина теряет разум из-за возрастных изменений.
Отметим, что о причинах конфликта Марии Шукшиной с собственной семьей не сообщается. Можно предположить, что дело в позиции относительно вакцинирования от коронавируса. Как писали "Дни.ру", звезда активно выступает против введения обязательной вакцинации от ковида.
Ранее врачи пригласили ее и ряд других артистов в "красную зону", чтобы показать, как тяжело люди болеют COVID-19. Это вызвало у актрисы негодование.