Нигде не работает, живет у мамы и скрывает отца ребенка: что стало с единственной дочерью Ларисы Долиной

Ангелина Миончинская появилась на свет 19 мая 1983. Артистка родила свою единственную наследницу в первом браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Родители расстались, когда девочке было всего четыре года. В 1987 году Долина устала мириться с выходками пьющего мужа и подала на развод. Ангелина выросла без отца и, как и знаменитая мать, не общается с ним уже больше десяти лет. Миончинский живет в одиночестве и может только мечтать, чтобы увидеть 10-летнюю внучку Сашу.
Многие решения в жизни Ангелины принимались ее прославленной родительницей. В свое время именно она отправила наследницу на учебу в Англию. После – убедила получить серьезную профессию. Кроме того, Лариса Александровна не стеснялась раздавать дочери советы в любовных делах. Ангелина рассказывала, что однажды мама буквально заставила ее порвать с одним из ухажеров. Сейчас женщина искренне благодарна родительнице за это.
Миончинская до сих пор не нашла себя в профессиональном плане. В юности дочь исполнительницы мечтала стать фотографом, однако знаменитая мама отговорила ее от творческой карьеры. Ангелина поступила на экономиста в столичный ВУЗ, а уже на пятом курсе стала генеральным директором сразу двух строительных фирм. Однако кризис лишил Ангелину перспективного бизнеса. До сих пор она не смогла реализовать свою предпринимательскую жилку.
В 2011 году Миончинская впервые стала мамой и родила дочку Александру. Ангелина и ее прославленная мать до сих пор не проговорились, кто является отцом девочки. По слухам, вторым родителем 10-летней Саши может быть танцор Егор Дружинин, с которым у наследницы артистки в свое время был роман. Дочь звезды не подтверждает эту информацию и тщательно скрывает свою личную жизнь.
Сейчас Ангелина Миончинская живет у знаменитой родительницы вместе с дочкой. Она перебралась к маме, чтобы поддержать ее после развода с третьим мужем Ильей Спицыным. Судя по всему, Миончинская еще не скоро решится покинуть это женское царство. Ларисе Александровне, Ангелине и Саше нравится жить втроем. Кроме того, в свои 38 лет дочь артистки нигде не работает. Миончинская занимается воспитанием ребенка и иногда помогает в работе матери.
С годами Долиной и ее наследнице удалось наладить отношения. Сейчас они души не чают друг в друге. Более того, певица является неоспоримым авторитетом как для дочери, так и для внучки. В будущем 10-летняя Александра мечтает пойти по стопам бабушки и уже упорно двигается в этом направлении.