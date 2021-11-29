"Порву любого": Скандалистка Долина выставила напоказ беременную дочь

Народная артистка России Лариса Долина отличается строгим характером и никому не дает нарушать свои границы. Порой она вступает в скандалы с медийными персонами, взирая на оппонентов угрожающим взглядом.
Помимо собственной репутации, Лариса Долина трепетно бережет семью. Певица открыто сообщила, что уготовила расплату тем, кто будет обижать ее 38-летнюю дочь Ангелину и десятилетнюю внучку Александру.
В День матери эстрадная дива опубликовала в "Инстаграм" совместное фото с наследницей из архива. В кадре Ангелина Миончинская еще беременная — с внушительным животом накануне родов. На снимке запечатлели, как Лариса Долина прогуливается с дочерью в ожидании ребенка.
"Вы мои самые-самые, порву любого за тебя и за Бусю! Люблю вас безмерно!" — обратилась звезда к близкой родственнице.
Таким образом вокалистка выразила нежные чувства к членам семьи, и намекнула ненавистникам на суровое возмездие — за родных она стоит горой. Лариса Долина призналась, что всегда готова поддержать дочь и подставить ей крепкое плечо по необходимости.
Также знаменитость пожелала взрослой наследнице терпения и мудрости в воспитании ребенка. Лариса Долина нарекла Ангелину потрясающей мамой. "Дети растут быстро", — уточнила артистка.