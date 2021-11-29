У истощенной Долиной заподозрили страшное заболевание

Народная артистка России Лариса Долина в последнее время сильно изменилась. Она сильно похудела и стала прямолинейно и где-то даже грубо высказываться о современных исполнителях. Недавно она высказала экспертное мнение, которое задело Рустама Солнцева.
Российский шоумен заявил, что у 66-летней Ларисы Долиной начались отклонения здоровья. Такой вывод он сделал после ее недавнего заявления. Блогер считает, что у артистки девиация.
Напомним, недавно в интервью для ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" народная артистка России Лариса Долина жаловалась на свою непростую жизнь и запреты в советское время, но потом неожиданно предложила возродить цензуру в культуре. Долина заявила, что неплохо было бы в России ввести цензуру на тех, кто недостоин выступать на эстраде. Как именно определять недостойных, она не пояснила. В завершение интервью Долина призналась, что Владимир Путин симпатичен ей как мужчина.
"Шизофрения, абсурд? Он самый! Сначала ты долгие годы, десятилетия страдаешь от цензуры, дурачья и антисемитизма, а затем, будучи уже в тревожных годах, и при званиях, призываешь к точно такой же ерунде", – возмутился Солнцев.
Бывший участник скандального шоу "Дом-2" призвал Долину к ответу и попросил пояснить, кого именно она считает достойными, а кого нет.