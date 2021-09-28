"Еду рожать": счастье Долиной едва не случилось прямо за рулем

28 сентября 2011 года единственная дочь народной артистки подарила ей долгожданную внучку Александру. Этот ребенок стал настоящим счастьем для знаменитой певицы. До появления на свет Саши отношения Ларисы Долиной и ее взрослой дочери были далеки от идеала, однако девочка сумела сплотить родственниц и помогла им лучше понять друг друга.
В преддверии десятилетнего юбилея Александры ее мать вспомнила о том дне, когда ребенок появился на свет. В своем инстаграм-аккаунте Ангелина с юмором рассказала, как перед родами она сначала заказала пиццу и помыла полы, а потом сама села за руль и поехала в роддом.
"Сажусь за руль и еду рожать," – вспомнила Миончинская.
Подписчики Ангелины назвали ее настоящим героем и очень удивились тому, как женщина вообще могла на такое решиться, ведь все могло случиться прямо за рулем. К счастью, все обошлось благополучно, и вот уже десять лет Ларису Александровну и ее дочь радует подрастающая Саша.
Фолловеры поразились тому, как быстро идет время, и пожелали имениннице крепкого здоровья и многочисленных благ в жизни. Люди отметили, что девочка растет очень талантливой и артистичной, а значит у нее большие перспективы в жизни.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ларису Долину заставили снять и вернуть украшения по цене квартиры.
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