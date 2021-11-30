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Шоу-бизнес
Драные колготки и искусственные цветы на голове: поймавшая дзен Долина объявила себя самой красивой

Драные колготки и искусственные цветы на голове: поймавшая дзен Долина объявила себя самой красивой

Лариса Долина избавилась от комплексов и стала довольна собой.
прочитано 172 раза

Народная артистка России Лариса Долина к своим 66 годам достигла совершенства во внешности. Она с удовольствием подходит к зеркалу и наслаждается своим внешним видом. Для этого артистка проделала непростой путь.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

За свою карьеру на и носила парики, и использовала в своем стиле искусственные цветы на голове, и надевала драные колготки... Чего только не было.

Певица недавно рассказывала, что всегда страдала из-за комплексов неполноценности и никогда не считала себя красавицей. Однако теперь их удалось победить.

"Впервые к 66 годам мне стало нравиться мое отражение в зеркале. Смотрю на себя и получаю удовольствие... обнаружила в себе несвойственную мне уверенность в том, что стала самой красивой", – заявила Долина.

Стоит отметить, что в последнее время Лариса Долина все чаще становится объектом критики поклонников. Ее обвиняют в чересчур молодежном стиле и переборе с фоторедакторами в соцсетях. Многие уверены, что Долина стремится выглядеть моложе, хотя на самом деле это выглядит неестественно.

Напомним, несколько недель назад Долину раскритиковали за то, что она нарядилась в молодежный спортивный костюм и ультрамодные кроссовки, напоминающие сандали, надетые на носки.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 15:03 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Долина в золотом халатике огорчила надменностью

комментарии

Ответить:

Гость909517
Пожаловаться Ответить
Какое совершенство у этой злющей фотожабы, Вся рассея ржет над очередными фотошопными фотками этой уродливой старухенции
1

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