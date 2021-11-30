Драные колготки и искусственные цветы на голове: поймавшая дзен Долина объявила себя самой красивой

Народная артистка России Лариса Долина к своим 66 годам достигла совершенства во внешности. Она с удовольствием подходит к зеркалу и наслаждается своим внешним видом. Для этого артистка проделала непростой путь.
За свою карьеру на и носила парики, и использовала в своем стиле искусственные цветы на голове, и надевала драные колготки... Чего только не было.
Певица недавно рассказывала, что всегда страдала из-за комплексов неполноценности и никогда не считала себя красавицей. Однако теперь их удалось победить.
"Впервые к 66 годам мне стало нравиться мое отражение в зеркале. Смотрю на себя и получаю удовольствие... обнаружила в себе несвойственную мне уверенность в том, что стала самой красивой", – заявила Долина.
Стоит отметить, что в последнее время Лариса Долина все чаще становится объектом критики поклонников. Ее обвиняют в чересчур молодежном стиле и переборе с фоторедакторами в соцсетях. Многие уверены, что Долина стремится выглядеть моложе, хотя на самом деле это выглядит неестественно.
Напомним, несколько недель назад Долину раскритиковали за то, что она нарядилась в молодежный спортивный костюм и ультрамодные кроссовки, напоминающие сандали, надетые на носки.