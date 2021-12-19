Решившие не затягивать с рождением детей Арзамасова и Авербух празднуют важное событие

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась снимком свадебной фотосессии. Артистка и ее супруг, фигурист Илья Авербух, празднуют годовщину бракосочетания. Ровно 12 месяцев назад знаменитости стали семьей.
На фото, опубликованном в личном микроблоге артистки, Илья Авербух запечатлен в черном костюме, в белой рубашке и бабочке. Фигурист с большой любовью смотрит на избранницу. Елизавета между тем облачена в белоснежное платье, открывающее ее хрупкие плечи.
В комментариях к публикации Арзамасову поздравили коллеги по цеху и поклонники. "❤️❤️❤️ дай вам Бог, долгого счастья)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Бледный – звезда сериала "Папины дочки". "Долгой вам счастливой жизни ❤️", – пожелала актриса Елена Валюшкина. "Поздравляем! 🎊 А сколько всего успели сделать! 😍", – отметила жена певца Олега Газманова, Марина Муравьева-Газманова. Также под постом Лизы Арзамасовой отметились актрисы Мирослава Карпович и Лиза Моряк.
В конце лета Лиза Арзамасова подарила Илье Авербуху сына. Мальчика назвали Львом. Знаменитости мечтают о большой семье, поэтому в планах у них еще наследники.
В недавнем интервью фигурист признался, что он и его супруга решили не затягивать с рождением детей. Авербух понимает, что давно не мальчик. Спортсмен хочет успеть вырастить всех своих отпрысков. Напомним, Илья на 21 год старше своей жены.