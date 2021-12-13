"Благодарю всех": худющую Карпович окружили заботой на фоне упорных слухов о болезни

Звезда сериала "Папины дочки" недавно сменила имидж. На гастроли в Ульяновск Мирослава Карпович отправилась с длинными русыми локонами.
В личном микроблоге Мирослава опубликовала фото, созданные в номере отеля. На снимках артистка хвастается новым образом. По мнению поклонников, нынешняя прическа сделала звезду "Папиных дочек" моложе.
Между тем внимательные подписчики вспомнили, что еще в середине ноября Мирослава приходила на шоу "Вечерний Ургант" с каре. Пользователи Сети предположили, что Карпович примерила парик, но актриса домыслы опровергла и рассказала правду о своем неожиданном преображении. Как оказалось, "папиной дочке" "пришили" искусственные пряди.
"До подбородка свои😂а дальше нарощенные😉 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Карпович с любопытными обитателями Сети.
Кроме того, подписчики из Ульяновска посоветовали Мирославе выходить на улицу в шапке. Погода в городе сейчас неласковая. Карпович поблагодарила заботливых поклонников. Как оказалось, в последнее время окружающие очень переживают за Мирославу. Буквально каждый встречный советует артистке беречь себя. Напомним, ходят упорные слухи, что у звезды "Папиных дочек" серьезные проблемы со здоровьем. По мнению пользователей Сети, 35-летняя артистка слишком худая и выглядит нездоровой.
"Спасибо😂мне так приятно, я еще не встретила человека за два дня, кто бы об этом не побеспокоился😍благодарю Всех❤️🤝", – написала звезда.