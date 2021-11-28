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Шоу-бизнес
Стало известно о страшной зависимости у зачастившей в онкоцентр Карпович

Стало известно о страшной зависимости у зачастившей в онкоцентр Карпович

Мирослава Карпович дала повод фанатам задуматься о серьезных проблемах у нее.
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В последнее время российская актриса Мирослава Карпович выглядит все более истощенной. Она резко изменилась после того, как начала встречаться с коллегой Павлом Прилучным и, кажется, продолжает стройнеть. Поклонники обеспокоены, не больна ли Мирослава Карпович. Кто-то подозревает, что актриса может страдать от анорексии, другие и вовсе строят более пугающие теории.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

На днях фанаты выдвинули новую версию – у Мирославы Карпович зависимость. Ведь она не перестает признаваться в любви Павлу Прилучному. Фанаты считают, что актриса одержима возлюбленным. Россияне боятся, что будет с актрисой, если Прилучный ее бросит. Случится страшное.

"С твоим приходом, как по щелчку пальцев, оживает весь дом. Животные радостно встречают, мы с мамой улыбаемся. Только ты так можешь своим появлением сделать всех счастливыми", – говорила Карпович еще летом.

В ноябре Карпович поздравила любимого с 34-летием. Фанаты заявили, что актриса пишет о Прилучном как о каком-то божестве, что нельзя так возвышать мужчину, в итоге он просто сбежит.

Мирослава Карпович отреагировала на критику в свой адрес. В одной из публикаций она писала, что внутри нее "все негодует", но закрывать комментарии она не спешит, ведь это, по ее мнению, просто смешно.

Напомним, ранее Павел Прилучный рассказал, что Мирослава Карпович посещает онкоцентр. Она работает там детским психологом.

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Мирослава Карпович. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 12:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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