Всплыли страшные детали любовных утех Успенской: Хотел выбросить из окна

Любовь Успенская практически не говорила о своих отношениях с бывшим мужем. Оказалось, что ситуация была страшной.

В браке с Александром Плаксиным у знаменитости родилась дочь Татьяна. Именно о конфликтах с ней долгое время писали все СМИ. Девушка много лет ссорилась с мамой и давала скандальные интервью. Позднее гнев сменился на милость. В Сети стали появляться трогательные фото матери и дочери, а сама артистка рассказывала, как они тепло проводят время вместе.

При этом, если отношения с Татьяной наладились, то о своем бывшем супруге знаменитость до сих пор отзывается крайне негативно. Она стала гостьей одной из программ Иды Галич и призналась, что мужчина избивал ее. По словам Любови Успенской, каждый раз когда он напивался, супруг якобы считал необходимым поднять на нее руку. "Однажды хотел выкинуть из окна", – рассказала она.

Ведущая программы просто ахнула. Певица отметила, что тогда Александр Плаксин снова перепил, взял ее за волосы и протащил через всех гостей по полу. Она умоляла, чтобы в их отношения не вмешивались, а он якобы продолжал в том же духе. По словам артистки, бывший муж все время говорил ей, что она некрасивая и бездарная.

Любовь Успенская подчеркнула, что почти нигде не рассказывала об этом, так как не хотела публичной огласки своей проблемы. Сейчас она живет достаточно спокойно, но все еще мечтает о сыне. Исполнительница находится в поиске донора.

