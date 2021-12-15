Изменившаяся Кабаева потрясла публику

Гимнастки стала гостьей программы вместе со своими коллегами по спорту: Лори Фанг, Юлией Барсуковой, Александрой Тимошенко, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун и Екатериной Серебрянской. Стало известно, что знаменитости представят международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация".
Общая фотография появилась в инстаграм-аккаунте передачи. Россияне сразу заметили, что звезда сильно преобразилась. Она похудела и будто помолодела и расцвела.
Для участия в популярном шоу теледива выбрала элегантное черное платье. Его изюминкой стала прозрачная сетка в области шеи, рук и зоны декольте. Аккуратная гладкая прическа дополнила сдержанный образ Алины Кабаевой.
Пользователи соцсети были потрясены тем, как похорошела звезда художественной гимнастики. Они осыпали Алину Кабаеву комплиментами. "Хороша Алина", "Самая лучшая", "Алина красивая", – высказались россияне.
Как писали "Дни.ру", недавно общественность обсуждала громкий скандал, в котором сцепились Алина Кабаева и Ляйсан Утяшева. Разногласия между женщинами возникли на почве обсуждения итогов Олимпиады в Японии.