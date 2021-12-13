"Да пошел ты!": разбушевавшаяся после спиртного Волочкова набросилась на известного юмориста

Экс-прима Большого театра на днях стала гостьей ютуб-шоу "Бар в большом городе". Вместе с балериной в студии появились и другие гости – известные юмористы Владимир Бухаров и Елена Новикова. Впрочем, настоящей звездой выпуска стала именно Анастасия Волочкова, которая вела себя довольно странно. В результате зрители даже пришли к выводу, что балерина употребляла спиртное, впрочем, к этому располагает и сам формат шоу: гости собираются в баре, где обычно все выпивают.
Разошедшаяся Волочкова не давала даже слова вставить своим собеседникам. Когда же Бухарову все же удалось высказаться, он вспомнил о случае с одной пьяной балериной, которая весь вечер приставала к мужчине и вела себя неадекватно.
Эта история возмутила Волочкову и она буквально набросилась на Бухарова.
"Да пошлел ты!" – взорвалась разбушевавшаяся артистка.
Волочкова посчитала поведение мужчины неуважением к женщине. На ее взгляд, юмористу нужно было помочь пьяной балерине и уложить ее спать, а не рассказывать такие истории.
Высказав свое мнение, оскорбленная Волочкова от возмущения даже покинула студию. Впрочем, позже женщина все же вернулась на свое место и согласилась наладить контакт с юмористом.
Как сообщил StarHit, выпуск шоу "Бар в большом городе" с участием Анастасии Волочковой оказался столь вызывающим, что организаторы даже побоялись публиковать его в открытом доступе. Посмотреть программу можно лишь по платной подписке.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как брызжущая ядом Анастасия Волочкова посягнула на Большой театр.