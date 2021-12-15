Станцевавшая в трусах Волочкова выставила себя посмешищем: Давненько мы так не ржали

Кадрами с праздничных выступлений балерина начала делиться заранее. Накануне в инстаграм-аккаунте звезды появилось видео со съемок новогоднего огонька, в котором она не только танцует, но и поет. Судя по всему, Анастасия Волочкова хотела похвастаться своими многочисленными талантами, но в результате буквально выставила себя посмешищем.
Дело в том, что на сцену артистка вышла в очень откровенном костюме, состоящем из блестящих трусов или микро-шортов, топа в тон и туфель на высокой шпильке. В таком провокационном наряде балерина пыталась ритмично двигаться и одновременно исполнять под фонограмму собственную песню. Пару артистке в танце составил ее хореограф.
Подписчикам балерины увиденное показалось непрофессиональным, нелепым и даже смешным. В результате под видео Волочковой появилось множество язвительных и ироничных комментариев.
Фолловеры написали:
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Что за самодеятельность в сельском дк", "Ни пластики, ни ритма, а еще балерина....", "Испанский стыд", "Че за позорище", "Извините но такую халтуру ни один уважающий себя телеканал в эфир не пустит".
Экс-приму Большого театра обвинили в полном отсутствии чувства ритма и неумении двигаться под музыку, да и способности ее хореографа у некоторых людей тоже вызвали большие сомнения. Впрочем, насмешливые замечания пользователей, кажется, совсем не смутили балерину, ведь она продолжила делиться контентом.
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