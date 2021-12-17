Объявлены кандидаты на участие в "Евровидении-2022" от России

По данным инсайдеров, вакантное место звезды конкурса "Евровидение" из России сулят сразу нескольким медийным личностям. Так, в перечень претендентов попала участница популярных детских телешоу Диана Анкудинова. Сейчас ей 18 лет, девушка учится в ГИТИСе на факультете эстрады.
Оказались в списке кандидатов и более знаменитые поющие россияне. Как сообщает Super, шанс выступить на международной арене есть у блогера Дани Милохина, который успевает кататься на льду между съемками тиктоков. Конкуренцию ему составляет 16-летний Ваня Дмитриенко, получивший известность по конкурсу "Хочу с Open Kids".
Может отправиться на конкурс и Александр Панайотов, талантливый ученик Ларисы Долиной. В этом году он окончил МГИК под руководством эстрадной дивы. Ранее он уже признавался, что хочет попасть на "Евровидение".
Есть риск покорить публику на вокальных соревнованиях и у поп-кумиров молодежи. Герой шоу "Холостяк" Егор Крид и исполнительница хита "Мне пох" Клава Кока тоже подают надежды на участие в "Евровидении".
Напомним, в 2021 году на легендарный конкурс отправили певицу таджикского происхождения Манижу с композицией "Русская женщина". Одержать победу ей не удалось, как и попасть в тройку лидеров. "Евровидение" наградило ее почетным девятым местом.