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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Перепуганную дочь Седоковой вогнали в стресс на людях

Фото: пресс-служба
14-летняя дочь Анны Седоковой, Алина, стала моделью и продефилировала по подиуму на показе "LA Story". Наследница звезды очень волновалась.
прочитано 256 раз

Певица Анна Седокова восемь лет назад основала собственный бренд одежды "LA Story". По словам артистки, на это ее вдохновила жизнь в Калифорнии и Лос-Анджелесе.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Сегодня "LA Story" можно назвать одним из самых успешных брендов. Наряды от Анны Седоковой носят не только поклонники певицы, но и многие знаменитости.

Накануне состоялась презентация новой коллекции марки. Показ проходил в Москве в рамках Недели моды.

"Удивительно, но факт, что за все годы существования "LA Story" – показ впервые. Мы никогда не жили по законам моды! Я всего лишь живу по законам, которые диктует мое сердце, а не разум, как в песнях и творчестве", – сказала Анна Седокова корреспонденту "Дни.ру".

Фото: пресс-служба

Интересно, что по подиуму в тот вечер ходили не только профессиональные модели. Артистка разрешила старшей дочери Алине попробовать себя в качестве манекенщицы.

"Еще у меня появилось сумасшедшее предложение для Алины – поучаствовать в показе, потому что она носит марку и носит. Спросила: "Пройдешь по подиуму?" Она согласилась, но, конечно, безумно боялась, говорила, что ненастоящая модель. Я сказала, что надо быть собой, такой, какая в жизни, в нашем показе на подиуме, потому что я ее больше всего ценю как личность", – поделилась вокалистка.

Фото: пресс-служба

По словам Седоковой, за образы на показе отвечала креативный директор бренда Виктория Десятникова. Сама артистка взяла на себя музыкальное оформление мероприятия. Составлять плейлист ей помогал генеральный продюсер радио Like.fm Денис Сериков.

Фото: пресс-служба

Гостей мероприятия ожидал сюрприз от Анны Седоковой. На каждом кресле лежала открытка с QR-кодом, наведя камеру мобильного на который можно было прослушать и скачать звучавшие во время дефиле треки.

Фото: пресс-служба

"Я не приемлю стандарты! Отбирали очень разных девушек и парней, попросили их быть максимально расслабленными, танцевать, пара влюбленных даже страстно поцеловалась, что вызвало восхищение всей команды и приятную сердцу вау-реакцию публики. Все люди разные и яркие, для нас нет границ: как наш "LA Story". Музыка была собрана за полтора дня, Денис находился в Нью-Йорке, я – в Москве. Меньше, чем за несколько суток до показа были приглашены гости и печатались все флаеры!" – отметила Анна Седокова. 

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Автор: 26 октября 2019, 00:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

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