"Хочется плюнуть": Кудрявцева взбесила народ дерзкой выходкой

Популярность Леры Кудрявцевой идет в гору. Звезда мелькает на разных каналах, собирая восторженные комплименты поклонников и пристальные взгляды злопыхателей. 50-летняя знаменитость выглядит ухоженно, поэтому часто украшает студии и залы.
Однако появление блондинки на шоу "Суперстар. Возвращение" привело к скандалу, который неблагоприятно повлиял на ее имидж. Сидя в кресле жюри, Лера Кудрявцева в пух и прах разнесла певицу Любашу, поставив ей ноль. Другими словами. она полностью обесценила выступление.
Категоричное решение теледивы приравняли к дерзкой выходке, оно взбесило многих зрителей. Известный по шоу "Дом-2" Май Абрикосов решил выразить свое негодование и написал гневный текст про Леру Кудрявцеву. Он уверен, что ведущая не должна судить артистов и втаптывать их в грязь.
"Хочется плюнуть в экран, да ноутбук свой новенький жалко. Казарновскую в жюри! Пугачеву в жюри! Духову в жюри! Бузовщину и кудрявщину прочь!" — выразился недовольный мужчина.
По словам Мая Абрикосова, оценки блондинки поверхностны и скупы, а сама она не разбирается в вокале и в эксперты совершенно не годится. Народ поддержал эту позицию и раскритиковал Леру Кудрявцеву за непрофессионализм. "Вот именно! А судьи кто?", "Я тоже обплевалась и не стала смотреть, фу", — написали пользователи Сети.