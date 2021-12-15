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Сериалы
Балет, провал во МХАТе и семья: что известно о звезде сериала "Знахарь" Елене Николаевой

Балет, провал во МХАТе и семья: что известно о звезде сериала "Знахарь" Елене Николаевой

Что известно о новой звезде ленты "Знахарь".
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На днях на Первом канале началась трансляция второго сезона сериала "Знахарь". В новой части ленты к картине присоединилась актриса Елена Николаева. 38-летняя знаменитость исполнила роль пациентки Виолетты Корчиной, которая, выйдя из комы, ощущает себя ребенком.

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Елена Николаева появилась на свет в Москве 9 февраля 1983 года. Мать будущей звезды кино солировала в хоре имени М.Е. Пятницкого. С малых лет Николаева увлекалась художественной гимнастикой, а затем поступила у балетную школу. Когда Елене исполнилось 11 лет, она прошла строгий отбор и стала ученицей студии Игоря Моисеева.

Связать свою жизнь с балетом Елена Николаева не решилась. По совету преподавателей, девушка отправилась на прослушивание в школу-студию МХАТ, но провалилась в третьем туре. Через год Николаева попробовала поступить в ГИТИС и попала в мастерскую Олега Кудряшова.

Получив диплом, Елена Николаева устроилась в Театр Наций, где служит по сей день. Кинодебют актрисы состоялся еще во времена студенчества – в 2003 году Елена сыграла подругу главной героини в ленте "История весеннего призыва". В социальной драме "Девочка" Николаева исполнила свою первую главную роль. За эту работу актриса получила спецприз президента II Международного кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало". Широкую популярность Елене Николаевой принес сериал "Мамочки". Ситком выходил на СТС и рассказывал о жизни трех лучших подруг, которые только постигают азы родительства.

Елена Николаева много лет счастлива в браке. С супругом Константином Парфеновым актриса познакомилась в 2002 году, когда только поступила в ГИТИС. Елена и Константин впервые увидели друг друга в поезде, они оба ехали к морю. Избранник актрисы не имеет отношения к индустрии кино. У Николаевой двое детей – сын Артемий и дочь Вероника.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 17:20

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