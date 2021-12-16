Кредит доверия: в новом сезоне "Знахаря" невозможно сопротивляться обаянию Даниила Страхова

Лента "Знахарь" сменила формат. Это больше не мелодрама.

13 декабря Первый канал начал трансляцию второго сезона сериала "Знахарь". Два года назад проект показал замечательные рейтинги, поэтому выход его продолжения был лишь вопросом времени.

В новой части "Знахаря" жизнь главного героя, нейрохирурга Павла Андреева, рушится – в автокатастрофе погибают его жена и сын. Персонаж с головой уходит в свое горе. У Павла начинаются странные видения. Периодически перед ним предстает образ его бывшего друга Стрельникова. Отношение Андреева к работе меняется. Доктор принимает сомнительные решения, что на руку Фетисову – коммерческому директору медицинского учреждения. Павел для руководителя как кость в горле. Порядочный Андреев мешает Фетисову проворачивать мошеннические схемы.

Главный герой хочет написать заявление на увольнение, но остается в клинике ради новой пациентки – Виолетты Корчиной. Молодая женщина введена в кому после падения с большой высоты. Андреев делает все, чтобы Корчина очнулась. Между тем муж Вилетты не желает ей выздоровления – он мечтает завладеть ее бизнесом.

Как отметил обозреватель TV Mag Ольга Дубро, с сериалом "Знахарь" во втором сезоне произошли значительные перемены. Лента превратилась из мелодрамы в детектив с элементами мистики. Уже в первых эпизодах сюжет уходит от медицины в сторону криминала. Оправдывать название ленты придется персонажу Виолетте Корчиной, которую сыграла актриса Елена Николаева. Метаморфозы, которые будут происходить с героиней, и попытки главного героя Павла Андреева разгадать тайны ее мозга потащат основную нить сюжета.

Смена формата некоторым зрителям не понравилась. По мнению, поклонников ленты, коррупционные разборки в клинике надоели, а мистические нотки напрягают. Впрочем, критика не мешает "Знахарю" добиваться хорошего отклика от аудитории. Первый сезон ленты заработал кредит доверия для второй части. Кроме того, народ не может сопротивляться обаянию исполнителя главной роли Даниила Страхова.

Главный плюс сериала "Знахарь", по мнению Дубро, - замечательный актерский состав, который дополнился новыми лицами. Кроме того, от других лент на медицинскую тематику эту картину отличает правдоподобность. Сцены с операциями на открытом мозге сняты реалистично и создают нужное напряжение.