Лепс вышел на связь после новости о госпитализации

По сообщениям СМИ, артисту понадобилась срочная помощь психиатра и даже пришлось остаться в медучреждении в стационаре. Однако сам Григорий Лепс эту информацию опроверг. Музыкант вышел на связь и сообщил, что он находится дома, а не в больнице. В подтверждение своих слов артист даже показал по видеосвязи собственный двор.
"Вас неправильно информируют... Вам врут," – заявил Лепс в комментарии РИА Новости.
Практически в то же время слова Григория Лепса подтвердил и его пиар-директор – Владимир Урюпин. В беседе с телеканалом "360" мужчина заявил, что музыкант находится дома, более того, он пребывает в добром здравии и хорошем настроении и даже готовится к выступлению. В будущие выходные у Лепса должен состояться концерт в столичном "Крокусе", подготовкой к которому он как раз сейчас и занят.
Между тем, по информации телеграм-каланала "Mash" только за прошедшую неделю музыкант дважды оказывался в медучреждении, и медики даже заподозрили у звезды некие психологические проблемы, а также гипертонический криз. Также сообщалось, что 59-летний исполнитель якобы жаловался на недостаток счастья в жизни.
Ранее стало известно о предстоящем разводе Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой после 20 лет брака – эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.