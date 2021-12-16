Алкоголь усугубляет: эксперт сделал смелое предположение о причине проблем со здоровьем Лепса

Ранее директор звезды Владимир Урюпин подтвердил, что у Григория Лепса возникли проблемы со здоровьем. У него случился гипертонический криз. По его словам, артист, вероятно, переволновался, из-за чего у него поднялось давление. Представитель певца отметил, что у нему приезжали медики и сделали нужные уколы, после чего исполнитель остался дома.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал свое предположение о том, что ухудшило состояние знаменитости. В Сети ходили слухи, что у Григория Лепса были проблемы со спиртным, и якобы в свое время он даже кодировался. Врач объяснил, что подобные методики действенны лишь на определенное время.
Медик заявил, что часто причинами срывов становятся нервные потрясения. "В случае с артистом, развод явно из таких", — отметила специалист. Он считает, что у артиста есть сила воли, которая позволяет ему долго контролировать вредную привычку. Вместе с тем, заявил Казанцев, в борьбе с зависимостью этого мало.
Врач развенчал миф о том, что алкоголь в малых дозах полезен для сердечно сосудистой системы. По его словам, эффект от спиртного обратный, – у человека может произойти гипертонический криз. "Алкоголь усугубляет", – высказался медик.
Эксперт объяснил, что по статистике, каждый второй или третий имеющий алкогольную зависимость страдает гипертонической болезнью сердца. Каждый четвертый — нарушением ритма. Напомним, ранее сам Григорий Лепс вышел на связь после новостей о его якобы госпитализации.