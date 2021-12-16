Алкоголь усугубляет: эксперт сделал смелое предположение о причине проблем со здоровьем Лепса

Поклонники всерьез встревожены состояние Григория Лепса. Они предполагают, что толчком для ухудшения самочувствия певца стал предстоящий развод с женой Анной, с которой они прожили в браке 20 лет. С их мнением согласен психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

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