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Сериалы
"Офигеть": появившийся на Первом канале Страхов из "Бедной Насти" ошеломил народ

"Офигеть": появившийся на Первом канале Страхов из "Бедной Насти" ошеломил народ

Внешность артиста стала предметом бурного обсуждения.
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Накануне на Первом канале началась трансляция продолжения сериала "Знахарь". Чтобы прорекламировать премьеру исполнители главных ролей в ленте Даниил Страхов и Елена Николаева посетили студию шоу "Вечерний Ургант". Появление 45-летнего Страхова ошеломило зрителей.

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По словам поклонников "Вечернего Урганта", Даниил Страхов практически не изменился со времен выхода на экраны теленовеллы "Бедная Настя". В мелодраме 2003 года артист играл роль Владимира Корфа. Зрители уверены, что секрет молодости Страхова заключается в отсутствии вредных привычек. Кроме того, артист давно и счастливо женат.

"Страхову 46-й год идет, *****. Вот что значит не пьющий и не курящий человек. Он что в Бедной Насте 20 лет назад так выглядел, что сейчас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "А главное никаких скандалов, интриг, расследований ...", "Офигеть. Какие бывают красивые мужчины", "Страхов стареет вообще ?)", – рассуждают взволнованные поклонницы Даниила Страхова в комментариях к выпуску "Вечернего Урганта".

Порассуждали пользователи Сети и о причинах ухода актера из Театра на Малой Бронной. О том, что Даниил Страхов написал заявление на увольнение, стало известно в апреле. В последний раз артист вышел на сцену театра в июне, в постановке Антона Яковлева "Макбет". По мнению поклонников, Даниил не смог смириться с переменами, которые произошли на Малой Бронной из-за режиссера Константина Богомолова.

"Он ушел сам, потому что не захотел прыгать в трусах и перьях в богомоловской пошлятине. А зритель у Богомолова есть свой, он и идет. А те, кто ходил на Страхова теперь туда не ходит", – пишут интернет-обитатели.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 17:40 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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