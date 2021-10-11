Ведро спермы: 89-летний Киркоров раскрыл секрет мужского долголетия

В концерте по случаю 100-летия со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна участвовало множество суперзвезд российской эстрады. Среди них – отец и сын Киркоровы. Они дружили с маэстро семьями, поэтому участие Филиппа и Бедроса в праздничном вечере кажется логичным.

"Арно – самый главный человек в моей жизни, это мой крестный отец, – заверил "Дни.ру" Бедрос Киркоров. – Если бы не было его, если бы он не пригласил меня в Союз (Бедрос во время службы в армии пел в военном ансамбле, затем работал в оперном театре Варны, а во время выступления Киркорова в Международном доме журналистов на него обратил внимание композитор Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы парень смог учиться – Прим. ред.), то моего бы имени не узнал бы никто – я бы работал, как и дед, и отец, сапожником в Варне (окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник-модельер – Прим. ред.). И по сей день могу отремонтировать любую обувь!"

Отец Киркорова открыл свой главный секрет: "Я по сей день день не знаю нот, просто у меня хороший слух и сразу запоминаю мелодию. Поэтому и был принят в варненскую оперу, где готовился петь в "Травиате" – партию на итальянском языке выучил за месяц! Но меня на три года призвали в армию, и там оперу забыл".

Бедрос Киркорова был первый исполнителем песни Арно Бабаджаняна "Судьба" – задолго до Муслима Магомаева. Но вот о том, станут ли его внуки артистами, рассуждать пока рано. "Им уже 8 лет, но певческих талантов пока не проявляют, хотя я сам начал петь в хоре в 15. Вообще же я делаю детский фестиваль и вижу, как иные ребята замечательно поют уже с 6 лет, – рассказал Бедрос. – Дома ни Мартин, на Алла-Виктория не поют, увы..."

В следующем году Бедрос Киркоров отметит 90-летие. Рассказал он о том, как в столь почтенном возрасте удается оставаться в строю. "Надо жить так, что никому не делать плохо – только хорошо, – делится певец. – Тогда жизнь и Бог вас вознаградят. Не забываю я и о теле – несмотря на возраст, каждый день занимаюсь гимнастикой по 45 минут, потом – контрастный душ. А еще я не злоупотребляю любовью. Ведь мужчине на всю жизнь дано ведро спермы. А уж какое ведро – детское или обычное – неизвестно".