СМИ: Лепса доставили в больницу к психиатру

Певцу понадобилась срочная помощь медиков. Григорий Лепс не выдержал.

Несколько месяцев назад появились слухи о разрыве Григория Лепса с женой. Однако ни артист, ни его супруга Анна Шаплыкова их не подтверждали. На днях правда все же всплыла — брак рухнул и теперь пару ожидает развод.

Между тем о состоянии артиста догадываться не приходится. В СМИ уже заговорили о том, что мужчина ведет себя неадекватно. По данным Mash, Григорий Лепс попал под раздачу психиатра в больнице. Артисту потребовалась медицинская помощь из-за буйного поведения вследствие употребления увеселительных напитков.

Согласно информации источника, в больнице певец за последнюю неделю был два раза. Он якобы жаловался на недостаток счастья, а медики предложили ему остаться на лечение. Григорий Лепс, как утверждает Mash, убедил врача в психических проблемах. Психиатр порекомендовал ему сильнодействующие лекарства и восстановление в специальной клинике.