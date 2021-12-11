Роман в стихах: Бывший муж Бородиной закрутил интрижку с молодой поэтессой

Бизнесмен развелся с Ксенией Бородиной буквально пару месяцев назад. Расставание было сложным, экс-участница "ДОМа-2" сразу стала доказывать свою независимость и пустилась во все тяжкие. А вот Курбан, кажется, быстро нашел себе утешение.
В последнее время за мужчиной заметили неожиданное увлечение поэзией. На днях он и вовсе принял участие в поэтическом вечере 24-летней Анны Егоян. Восторженным отзывом о событии Омаров поделился в своем блоге, написав, что Анна "очищала души поэзией".
Поклонники тут же приписали парочке "роман в стихах". 41-летний бизнесмен и ранее был замечен в компании Анны, даже вместе с ней читал стихи, в последнее время он проводит с поэтессой все больше времени. Никаких официальных подтверждений того, что Омаров закрутил интрижку с молодой поэтессой, пока нет, но в Сети уверены в их связи.
Напомним, Курбан Омаров на протяжении 6 лет состоял в браке с Ксенией Бородиной, у них есть общая дочь Теона. Весной этого года стали появляться слухи о разладе пары, но они продолжали молчать и вместе появляться на публике. В конце лета Бородина подтвердила расставание, а позже поделилась новостью о разводе.