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Шоу-бизнес
"Вопли": раздевшуюся побитую Бородину вывели на чистую воду

"Вопли": раздевшуюся побитую Бородину вывели на чистую воду

За участием Ксении Бородиной в "Ледниковом периоде" следит вся страна. Рустам Солнцев разнес телеведущую в пух и прах.
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В своем аккаунте в "Инстаграме" Ксения Бородина записала "сторис", которая многих привела в ужас. Дело в том, что в кадр ведущая "Дома-2" вышла в одном белье. Сделала она это для того, чтобы продемонстрировать результат ужасного падения прям на лед во время шоу. Ссадины и огромные синяки по всему телу всех шокировали.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Синяки показывай, расстегивайся до конца! Тут трагический у Ксюши случай – она в течение трех дней после крайнего развода не вышла сразу замуж. Она, так сказать, пытается решить сразу несколько проблем: пожаловаться, показать жениху, которого нет, что он теряет, раздеться. Много, короче, всего сразу", – не сдержался Рустам Солнцев.

Коллега разведенной матери двоих детей высказался по поводу ее катания. Он считает, что поведение брюнетки логично, если учитывать, что она не спортсменка. Также напомним, что до "Ледникового периода" она ни разу не стояла на коньках.

"К сожалению, все участие Ксюши в этом проекте, как я понимаю из отзывов, пошло по одному известному месту. Тут не помогают ее вопли о том, что она пострадала, о том, что она сильно старается. Беспомощность Ксюши – она видна. Есть другой вопрос. Он связан с тем, что она не профессиональный фигурист. Какая она должна быть на льду? Понятно, что беспомощная. Но что касается Ксюши, я давно не встречал, чтобы людское мнение было столь однозначно негативно", – дал комментарий шоумен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ксения Бородина. Фото: Lev Ilyin /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 16:15 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость222222
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старую и горбатую бородавку с отпиленным носом на свалку или в крайнем случае из жалости на привычное бревно-насест!
Гость922116
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Короче- бревно волочили по льду в телевизоре.
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