"Гриша, пожалуйста, поправляйся": Долина молится за здоровье сраженного приступом Лепса

Как оказалось, певец в последнее время удивляет своим странным поведением. Так, она даже отказался выступать с Ларисой Долиной. Для Лепса, который всегда серьезно относился к работе, это несвойственно.
Накануне стало известно, что же все-таки происходит с Григорием. Концертный директор артиста сообщил, что у него произошел приступ высокого давления – гипертонический криз. Учитывая, что Лепс уже не мальчик (ему пятьдесят девять лет), поклонники всерьез забеспокоились.
К счастью, состояние певца удалось нормализовать. Своевременно приехавшие врачи поправили Лепсу здоровье, сделав ему укол. По словам директора, на данный момент он чувствует себя хорошо и отдыхает дома. Так что отмененные концерты – это единственное, чем звезде пришлось пожертвовать.
Кстати, Лариса Долина, чьи планы тоже были разрушены, проявила тактичность. По ее словам, они еще успеют спеть на одной сцене. "Гриша, пожалуйста, поправляйся", – взмолилась артистка.
Напомним, что слухи о болезни Лепса в последнее время то и дело проскакивают в СМИ. Недавно певец посетил светское мероприятие в чересчур изнуренном виде. Он похудел, осунулся, а на голове был заметен пугающий шрам. Тогда еще ситуация усугубилась известием о разводе певца с женой, с которой они прожили в браке двадцать лет.