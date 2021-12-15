"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

Прохор Шаляпин показал интересные кадры с Анастасией Волочковой.

Артист снялся в одном из новогодних шоу, которые сейчас активно записывают все каналы. Шаляпин предстал в необычном образе в стиле русских царей – меховой шубе, шапке и расшитой рубахе. Компанию Прохору составили Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс. Эвелина предстала в платье в той же стилистике, а вот королева шпагата надела открытое блестящее платье на бретельках и с глубоким декольте.

Подписчики бурно отреагировали на творческий тандем. "Очень красивый костюм просто блеск", "Ну что на столах то так не празднично", "Шаляпина – затягали бабы по московским тусам!", "Ты в шапке, Волочкова в трусах", "У него жена умерла, а он веселится", "Что же Волочкова везде голая?", "Ну а то, что в трусах, пора уже привыкнуть и радоваться тому, что не без трусов!", – написали комментаторы.

Ранее Прохор Шаляпин похвастался тем, что купил новую машину. В Сети подсчитали, что "Мерседес" стоит около 15 миллионов рублей. Еще недавно артист жаловался на отсутствие средств. Подписчики предположили, что Прохор начал тратить деньги покойной жены. Напомним, Шаляпин летом женился на американской миллиардерше Татьяне Дэвис. Которая скончалась от коронавируса буквально через пару месяцев после свадьбы.