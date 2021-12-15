Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Среда
15 декабря
Лента новостей
14:51
"Голова как приклеенная": Усохший Малахов вывалил правду после слухов о болезни
14:50
СМИ: Лепса доставили в больницу к психиатру
14:49
"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой
14:46
К дочери Кончаловской и Толкалиной приехала скорая: Температура 40
14:45
Проклова впервые открыто назвала имя своего сексуального насильника
14:17
Все бросить и уйти: родившая молодому мужу Миронова рассказала о безболезненном разводе
14:14
Россияне горячо обсуждают свадьбу Медведевой и Милохина
14:14
Агата Муцениеце ошарашила публику жарким танцем на шесте
14:14
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
14:02
Сафин или Смерфит? Засидевшаяся в девках Боня объявила о помолвке
13:56
Переболевшая ковидом Распутина закатила скандал из-за толпы вокруг
13:51
"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру
13:48
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
13:42
"Я истошно кричал": Харатьян оказался на волосок о смерти
13:36
Бывший муж Бородиной нашел невесту: Снова Ксения
13:35
"Била жена?": Малахов понес наказание за провинность
13:23
Смерть сына и загадочный избранник: как сейчас живет вернувшаяся в сериал "Тайны следствия" Павловец
13:18
Названы самые "коронавирусные" округа Подмосковья
12:59
"Его мама убрала": Стас Пьеха шокировал признанием о судьбе отца
12:57
Как риэлторы обманывают своих клиентов
12:52
"Полижите друг другу": Страстные поцелуи Милохина и Медведевой на шоу дали результат
12:51
"Сделать это было невозможно": Сябитова разоткровенничалась про трудности с походом в туалет
12:34
Галлюцинации, зависимость и одинокая жизнь: до чего докатился Александр Рыбак после "Евровидения"
12:28
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
12:18
"Собака": Иосиф Пригожин унизил Авраама Руссо
12:14
"Бомж-пати": Нацепившая на себя пакет жена Солнцева шокировала заплывшим лицом
12:10
Елена Яковлева назвала копеечные средства для сохранения красоты и стройности
11:49
За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса
11:49
"Бога нет": Смерть Фриске перечеркнула веру Кушанашвили
11:39
"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков
11:36
"Потеряла сознание": актриса Александрова попала в больницу с ужасной травмой
11:31
Жуткое ДТП в Калмыкии: погибли семь человек
11:25
"Он практически голый предстал": Киркоров разгуливал перед Яковлевой с нелепо обтянутым срамом
11:17
"Валя был гусаром": Крутой спустя год не может смириться со смертью Гафта
11:16
"У мужчин это бывает": Алика Смехова призвала женщин не обижать насильников
10:54
"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж
10:42
Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
10:09
"Ничего мне от тебя не надо": Цой отказалась от щедрых подарков мужа
10:08
"Крысой ты всегда успеешь стать!": Пугачева дала совет своей фаворитке
09:27
"Гриша, пожалуйста, поправляйся": Долина молится за здоровье сраженного приступом Лепса
09:23
Королева решила бросить неверного Тарзана: Я улетаю
09:20
Путин обставил Байдена в западном рейтинге самых уважаемых людей
08:52
"Пусть любовницы тебе рожают!": бездетная Азиза направила молодого мужа за сексом на сторону
08:45
Изменившаяся Кабаева потрясла публику
08:36
Спустя годы: названа дата выхода новых серий мультфильма "Ну, погоди!"
06:51
"В шоке": Беременную Рапунцель из "Дома-2" встревожил пол ребенка
04:28
Звезда фильма "Люди в черном" оправдалась за измены жене: Мы вместе вышли на этот путь
02:16
"Вынашивала в себе": Седокова объявила о новой беременности
00:19
День пророка Аввакума: традиции и приметы 15 декабря
22:02
Перестали скрываться: Милохин и Медведева страстно поцеловались на глазах у публики
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
"Сын предал мать": Макеева подчинила ребенка заклятой соперницы
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

Прохор Шаляпин показал интересные кадры с Анастасией Волочковой.
прочитано 139 раз

Артист снялся в одном из новогодних шоу, которые сейчас активно записывают все каналы. Шаляпин предстал в необычном образе в стиле русских царей – меховой шубе, шапке и расшитой рубахе. Компанию Прохору составили Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс. Эвелина предстала в платье в той же стилистике, а вот королева шпагата надела открытое блестящее платье на бретельках и с глубоким декольте.

ПО ТЕМЕ

Охмуренная Шаляпиным богачка Васильева: Поубивает ради наследства

"Меня как-то потянуло к нему": 74-летняя Васильева откровенно о чувствах к 20-летнему Милохину

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Подписчики бурно отреагировали на творческий тандем. "Очень красивый костюм просто блеск", "Ну что на столах то так не празднично", "Шаляпина – затягали бабы по московским тусам!", "Ты в шапке, Волочкова в трусах", "У него жена умерла, а он веселится", "Что же Волочкова везде голая?", "Ну а то, что в трусах, пора уже привыкнуть и радоваться тому, что не без трусов!", – написали комментаторы.

Ранее Прохор Шаляпин похвастался тем, что купил новую машину. В Сети подсчитали, что "Мерседес" стоит около 15 миллионов рублей. Еще недавно артист жаловался на отсутствие средств. Подписчики предположили, что Прохор начал тратить деньги покойной жены. Напомним, Шаляпин летом женился на американской миллиардерше Татьяне Дэвис. Которая скончалась от коронавируса буквально через пару месяцев после свадьбы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 14:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

Артист весело проводит время

Шоу-бизнес

"Собака": Иосиф Пригожин унизил Авраама Руссо

Продюсер готов судиться с наглым певцом
Шоу-бизнес

"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру

Ведущая удивила народ

Шоу-бизнес

Агата Муцениеце ошарашила публику жарким танцем на шесте

Актриса недавно развелась с мужем, но уже заглядывается на другого

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса
Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

Спорт

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Регионы

В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
В Подольске поймали подозреваемого в серии краж
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+