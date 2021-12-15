Россияне горячо обсуждают свадьбу Медведевой и Милохина

После того, как в Сети появились кадры страстного поцелуя тиктокера и фигуристки, народ принялся строить догадки об их отношениях. Сами Даня Милохин и Евгения Медведева отрицают роман, но с каждым выпуском шоу "Ледниковый период" Первого канала становится очевидным, что между ними явно не только дружеские отношения.

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