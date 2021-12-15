Россияне горячо обсуждают свадьбу Медведевой и Милохина

Публика убеждена, что у блогера и спортсменки есть нежные чувства друг к другу. Россияне считают, что парочка тайно встречается, но намеренно не афиширует свой роман, чтобы не привлекать внимание общественности.
Даня Милохин и Евгения Медведева настолько вжились в образ влюбленных, что, похоже, перенесли его в жизнь. Провокационное видео с горячим поцелуем знаменитостей на льду в губы появилось в Сети 14 декабря. Поклонники принялись бурно обсуждать это событие. Кроме того, музыкант откровенно поглаживал свою партнершу.
Мнения публики по поводу развития отношений звезд разделились. Одни заявили, что будут рады видеть их вместе. "Вот бы они поженились", – написал один из пользователей Сети. Другие считают, что Даня Милохин испортит Евгению Медведеву своим эпатажным образом жизни. "Только не это!", – высказался комментатор.
Отметим, что изначально многие несерьезно воспринимали Даню Милохина в качестве участника шоу. Однако парень доказал, что достоит уважения за свое трудолюбие. На льду они с Евгенией Медведевой показывают хорошие результаты. Одно из их выступлений высоко оценила заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, отметив свое восхищение прокатом пары.