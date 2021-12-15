"Полижите друг другу": Страстные поцелуи Милохина и Медведевой на шоу дали результат

Ведущий шоу "Ледниковый период" Алексей Ягудин прокомментировал поведение участников проекта. Спортсмен убежден, что романтические чувства на льду стали фишкой проекта. В том, что Даня Милохин и Евгения Медведева завершили номер страстными поцелуями, он не видит ничего особенного.
"Ну поцеловались и поцеловались... И что теперь? Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу", — выразился мужчина. Он не в курсе, есть ли между молодыми партнерами роман, поскольку лобызания на проекте перестали быть редкостью.
По словам ведущего, Даня Милохин и Евгения Медведева с помощью интимной провокации добились определенного результата, который теперь нужно превзойти. Алексей Ягудин отметил, что участники шоу "Ледниковый период" отличаются креативом и придумают, как можно взволновать зрителя еще мощнее.
Напомним, поклонники в шутку называют пару тиктокера и чемпионки "Медвелохины". Слухи о романе партнеров появились с самого начала сезона шоу "Ледниковый период". Во время первого проката юноша уронил спортсменку на лед. После досадной ошибки он развил навыки фигурного катания и добился успеха.
В интервью Даня Милохин признавался, что Евгения Медведева ему симпатична. А на ютуб-шоу "Цветответ" он говорил, что положил глаз сразу на трех девушек.