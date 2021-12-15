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Шоу-бизнес
"Полижите друг другу": Страстные поцелуи Милохина и Медведевой на шоу дали результат

"Полижите друг другу": Страстные поцелуи Милохина и Медведевой на шоу дали результат

Прилюдные ласки участников шоу "Ледниковый период" привели к последствиям. Даня Милохин и Евгения Медведева нашли способ выделиться.
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Ведущий шоу "Ледниковый период" Алексей Ягудин прокомментировал поведение участников проекта. Спортсмен убежден, что романтические чувства на льду стали фишкой проекта. В том, что Даня Милохин и Евгения Медведева завершили номер страстными поцелуями, он не видит ничего особенного.

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Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

 Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

"Ну поцеловались и поцеловались... И что теперь? Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу", — выразился мужчина. Он не в курсе, есть ли между молодыми партнерами роман, поскольку лобызания на проекте перестали быть редкостью.

По словам ведущего, Даня Милохин и Евгения Медведева с помощью интимной провокации добились определенного результата, который теперь нужно превзойти. Алексей Ягудин отметил, что участники шоу "Ледниковый период" отличаются креативом и придумают, как можно взволновать зрителя еще мощнее.

Напомним, поклонники в шутку называют пару тиктокера и чемпионки "Медвелохины". Слухи о романе партнеров появились с самого начала сезона шоу "Ледниковый период". Во время первого проката юноша уронил спортсменку на лед. После досадной ошибки он развил навыки фигурного катания и добился успеха.

В интервью Даня Милохин признавался, что Евгения Медведева ему симпатична. А на ютуб-шоу "Цветответ" он говорил, что положил глаз сразу на трех девушек.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 12:52 Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстные поцелуи знаменитостей

комментарии

Ответить:

Гость924438
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Я вот понять никак не могу,на кой чёрт показывают этих-"Танцующих,Поющих и Кривляющихся как Недоразвитых-Бандерлогов-Клоунов"как будто нам и старых-"ПуГалкиных"и их сраного Шоу-Биза и так хватает?!!Если думают что нас всех можно этими-"Петрушками"насмешить,то они очень далеко и глубоко Заблуждаются!
В мире уже есть Те-Настоящие актёры и мастера-смеха,типо Джима Керри,которые ещё дадут фору всяким там,-"Нататуирванным-Обезьянам с Шизойдными-Мозгами"!!!
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