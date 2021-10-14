Покровитель спустил на Лорак неприличную сумму: Она же женщина

Первый наставник Ани Лорак раскрыл затраты на певицу. Звезда оказалась дорогой особой.

Украинский продюсер Юрий Фалеса поделился историей о продвижении Ани Лорак (настоящее имя звезды Каролина Куек, — Прим. ред.). Мужчина взял певицу под крыло, когда она находилась в подростковом возрасте. Начинающая артистка прочно вошла в его семью: занималась учебой вместе с детьми наставника, питалась за его столом, принимала родственную опеку. Занятиями вокалом с Ани Лорак продюсер не ограничился, а взялся еще и за имидж подопечной. На это его сподвигла супруга.

"Я почувствовал, что жена ревнует меня к ней, как к женщине. И у меня был звоночек такой. Каролина была ребенком еще, 17 лет. И я как-то на это стал смотреть по-другому. Все-таки она же женщина, то есть надо заниматься ей еще как женщиной, чтобы она привлекала мужскую аудиторию", — отметил продюсер. Участие покровителя позволило певице обрести громкую славу и добиться на сцене успеха.

В общем и целом Юрий Фалеса потратил на раскрутку артистки 200 тысяч рублей. "Это было как сегодня два миллиона. Тогда это были очень большие деньги", — поделился мужчина. Сейчас он не жалеет, что сделал крупное вложение, ведь Ани Лорак сумела окупить затраты и привнесла дополнительные средства в их общую казну. Звезда и продюсер делили заработок пополам.