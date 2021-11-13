"Своим телом закроет": Едва оправившаяся от скандала Кабаева вновь приковала внимание

Алина Кабаева долгое время не появлялась на публике, однако после скандала с Ляйсан Утяшевой спортсменка оказалась в центре внимания.

Недавно гимнастка получила "спортивный "Оскар". Церемония вручения награды в Милане стала первым публичным мероприятием для Алины за многие годы. Однако выход Кабаевой в свет вызвал резонанс. Многие посчитали ее наряд неуместным, назвали "дешевкой", хотя стоило платье почти 150 тысяч рублей.

Выход Алины не стал единственной причиной для обсуждения ее в Сети. Скандальный блогер Лена Миро высказалась о спортсменке. Лена не стеснялась в выражениях и сравнила девушку, ни много ни мало, с Россией. Блогер уверена, что именно такие, как Кабаева, олицетворяют страну.

Миро привела свое мнение о настоящей русской женщине и сказала, что под это описание, по ее мнению, отлично подходит Алина Кабаева. "Наша женщина, если беда придёт в дом, возьмёт вилы и защитит своих детей, жизнь за них отдаст, не раздумывая, своим телом закроет", – написала блогер. Также она считает, что внешность гимнастки является "идеалом русской женщины".

Напомним, Алина Кабаева полностью прекратила появляться на публике несколько лет назад. Молчание она прервала по случаю прошедшей Олимпиады. Она прокомментировала профессиональное мнение Ляйсан Утяшевой, которая отметила спортивные успехи спортсменки из Израиля. Кабаева не согласилась с коллегой, оскорбив ее. Разразился громкий скандал.