Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане

Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения. Церемония вручения прошла в Милане.

Накануне в торжественной обстановке звезда отечественного спорта получила премию "Венок почета". Организаторы мероприятия особенно отметили вклад гимнастки в популяризацию спорта и продвижение культурных ценностей в массы. Публика ахнула и активно поздравила знаменитость с новым достижением.

Сама Алина Кабаева выглядела абсолютно счастливой. Она облачилась в дорогое белое платье с темными вкраплениями и надела крупные жемчужные украшения. Многие отметили, что спортсменка сильно изменилась с последнего выхода. При этом, так как она редко появляется на публике, каждая встреча дивы с поклонниками производит фурор.

Гимнастка указала, что каждый спортсмен стремится к большим результатам. При этом, когда все случается, позднее, по мнению Кабаевой, возникает другая обязанность – использовать знания и опыт для привлечения еще большего количества людей к спорту. Она указала, что они с командой крайне довольны своими результатами.

В Сети поклонники активно поздравили знаменитость. К сожалению, личного блога у нее нет, а потому все происходило на сторонних форумах. Многим не совсем понравился сам внешний вид награды. Некоторые даже принялись шутить и сравнивать венок с рогами из-за необычной формы.