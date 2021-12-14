Урегулирование вопроса через суд: стало известно о идеальном варианте развода Лепса

Поклонники обсуждают новость о грядущем разводе Григория Лепса со второй женой – 49-летней Анной Шаплыковой. Она олкончила школу № 9 в г. Никополе Днепропетровской области. Работала в балете Лаймы Вайкуле. Впервые Лепс увидел ее в 2000 году в ночном клубе. От него у музыканта трое детей.

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