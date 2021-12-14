Урегулирование вопроса через суд: стало известно о идеальном варианте развода Лепса

Гендерный психолог Анна Шилько прокомментировала новость о расставании певца и его супруги.Могла ли супруга Григория Лепса просто не выдержать его разгульного образа жизни?
"В теории, да, – полагает психолог. – История Анны – это история современной золушки, когда Григорий Лепс заметил юную танцовщицу и перевез ее в свой замок. Теперь Анна уже уверенная в себе женщина, с огромным капиталом и общими детьми. Она знает себе цену и на какие кнопки нажать, чтобы получить то, что она хочет. Но об истинной причине развода мы можем только догадываться"
Как сказал адвокат Анны, ее решение было импульсивным, и возможно, пара сойдется. Тогда их заявление о разводе может показаться лишь манипуляцией для встряски отношений.
"В противном случае, спокойствие и мирное урегулирование вопроса через суд – идеальный вариант разрыва. "Разводиться правильно" – это на трезвую голову и без взаимных претензий. Когда чувства проходят, но остается уважение и желание сохранить хорошие взаимоотношения ради детей – развод проходит гладко и нетравматично", – заметил специалист.