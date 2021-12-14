"А где Валентин?": дефилирующая в роскошной шубе жена Юдашкина заговорила о любви

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной живет в роскошном особняке в Баковке, где кутюрье вырос.
Элитный коттеджный поселок находится в пяти километрах от Москвы по Минскому шоссе. Баковский лесопарк – место стародачное, с уникальными пейзажами и историей. Еще в 1894 году здесь открыли остановочный пункт и назвали его именем речки – Баковки. Позже здесь начали возводить свои дачи богатые москвичи.
Несколько лет назад Валентину Юдашкину поставили неутешительный диагноз рак, поэтому жизнь за городом является для него отдушиной, здесь он отдыхает душой и телом, ведь после изнурительной химиотерапии на восстановление требуется многих сил.
Жена Валентина Юдашкина Марина всячески поддерживает модельера. Она поддерживала мужа в лечении, вывозила на отдых. Вместе пара уже 34 года. На днях она посвятила ему трогательное видео в своем "Инстаграм".
"Валечка, если бы снежинки были поцелуями, я бы прислала тебе вьюгу!" – написала Марина Юдашкина.
Поклонники поддержали звездную чету и пожелали семье крепкого здоровья и сил. На кадрах Марина Юдашкина предстала в роскошной белой шубе в пол. Этого невозможно было не заметить.
"Ну вот, что значит уметь шить"; "Самый лучший подиум для зимней коллекции"; "Как красиво, в белой шубе по белому снегу... Зима!" – отметили поклонники.
Напомним, Валентин Юдашкин является главным разработчиком парадной униформы ВС РФ. Также он является специалистом по макияжу. В 2016 году бренд Valentin Yudashkin первым в России удостоился членства во Французской федерации высокой моды.