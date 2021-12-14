Бросившая Лепса супруга получила под дых: Желаю яркой личной жизни

Жена Григория Лепса стала жертвой мошенников. Подробностями Анна Шаплыкова поделилась в соцсети.

На днях избранница певца внезапно исчезла из "Инстаграм". Поклонники заволновались, заподозрив неладное. Некоторые россияне посчитали, что женщина решила уйти из соцсети из-за бурного обсуждения их развода с артистом.

Теперь же выяснилось, что это не так. Анна Шаплыкова объяснила, что стала жертвой мошенников, взломавших ее аккаунт. К счастью, ей удалось его восстановить. Жена Григория Лепса посетовала, что после таких инцидентов у нее опускаются руки, и она старается теперь редко что-либо выкладывать в соцсеть.

"А мошенникам желаю удачи, счастья и яркой личной жизни", – заявила Анна. К слову, никаких официальных комментариев о своем уходе из соцсети женщина не давала.

Как писали "Дни.ру", Григорий Лепс с супругой воспитывают общих троих детей – двух дочерей и сына. По имеющейся информации, звездная пара рассталась из-за затянувшегося кризиса в отношениях. Развод еще не состоялся, но бывшие возлюбленные уже находятся порознь. Певец всецело посвящает себя работе и подготовке к новогодним корпоративам, а Анна Шаплыкова проводит время в свое удовольствие. Недавно она решила отдохнуть на Мальдивах.