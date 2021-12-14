Языкастую Долину разнесли за слова о Лепсе: Подставила

В последнее время к Григорию Лепсу приковано пристальное внимание публики. К сожалению, поводом для обсуждения певца стал его развод с женой после 20 лет брака. Теперь же масла в огонь добавила Лариса Долина.
Звезда разместила в своем инстаграм-аккаунте тревожное сообщение о том, что артист заболел. Диагноз она раскрывать не стала. Дело в том, что исполнитель должен был петь дуэтом со знаменитостью. Но ее планы оказались сорваны.
"Гриша, пожалуйста, поправляйся", – написала Лариса Долина. Также вокалистка поведала, что ее выручила Карина Кокс. Вместе они исполнили песню "Льдинка".
Многие фолловеры обеспокоились здоровьем Григория Лепса. А некоторые раскритиковали звезду за то, что она решила раскрыть новости о состоянии звезды. "А вам не кажется, что сообщать чужой диагноз или рассказывать о чужом здоровье, как минимум, неприлично? Если Лепс для вас друг, может, не стоило его так подставлять?", – возмутилась одна из подписчиц.
Лариса Долина молчать не стала. Такая реакция ее расстроила. "Подставлять? Где вы прочитали про диагноз? Зачем вы додумываете?". – высказалась певица, призвав россиянку "подружиться со своей головой".
Напомним, артист и его супруга Анна решили расстаться недавно. По имеющейся информации, разрыв произошел без скандалов, и они продолжают тепло общаться.