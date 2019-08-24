"Поз стало больше": исхудавший Эйвазов откровенно о сексе с Нетребко

"С декабря я сбросил 26 килограммов, – похвастался Эйвазов в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Весил 120, сейчас 94 килограмма. Но останавливаться на этом не намерен. Маэстро Игорь Крутой посоветовал мне чудесную диету, которой я и придерживаюсь".
"Я убрал из рациона все сладкое, хотя безумно его люблю, перестал есть десерты, – продолжает 42-летний Юсиф. – Убрал многие углеводы – ем только правильные или же сократил количество потребляемых. Добавил спорт – в каждой стране, в каждом городе, где бываю с концертами, занимаюсь с тренером".
Интересно, что красавица-жена певца никак не похудение не мотивировала. "Аня всегда мне говорила, что любит меня любым и ей мой вес не важен, – пояснил артист. – Но сейчас, наверное, любит сильнее, если уж полюбила изначально в былом обличии".
А как похудение Эйваза сказалось на исполнении им супружеских обязанностей? "Секс у нас всегда был хороший, – заверила "Дни.ру" Нетребко". "А знаете, в чем самый большой плюс моего похудения? – подхватил счастливый супруг. – У нас поз стало больше в постели!"
Напомним, в этом году "Новая волна" с участием Нетребко и Эйвазова пройдет с 24 по 29 августа. В ней участвуют Наталия Орейро, Светлана Лобода, Дима Билан, Филипп Киркоров и многие другие популярные артисты.
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