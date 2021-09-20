Курникова вызвала ажиотаж видео с детьми от Иглесиаса

Анна Курникова поделилась трогательными семейными кадрами, которые восхитили ее поклонников.

Прославленная теннисистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик, героями которого стали ее трое наследников от Энрике Иглесиаса. На кадрах Маша, Люси и Николас катаются на маленьком детском автомобиле.

Пользователи соцсети пришил к выводу, что старшие дети фотомодели больше похожи на папу, а Маша на маму. Но вся троица показалась им просто неотразимой. Фолловеры осыпали звездную семью комплиментами.

Напомним, первенцев-близнецов Анна Курникова родила в декабре 2017 года. Причем знаменитости удавалось до последнего скрывать беременность от посторонних. Маша же появилась на свет в январе прошлого года. Отношения звездной пары начались в 2001 году. При этом влюбленные до сих пор не женаты.

Как писали "Дни.ру", ранее испанский певец поделился умилительным видео, где маленькая Маша танцует под его новый альбом. Фанаты пришли в восторг, а некоторые растрогались до слез.

Напомним, после рождения Маши Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры. Музыкант настроен решительно, он признался, что не может совмещать заботу о троих детях и карьеру. Артист планирует перестать выпускать собственные песни, но будет писать композиции для других артистов.

