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Шоу-бизнес
"Тема уже навязла в зубах": почему в "Голубом огоньке" собирают "нафталиновых" звезд

"Тема уже навязла в зубах": почему в "Голубом огоньке" собирают "нафталиновых" звезд

Сергей Соседов высказался по поводу "Голубого огонька". Не всем нравится эта телепередача.
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Каждый год после боя курантов россияне оставляют свои телевизоры включенными до самого утра, чтобы посмотреть "Голубой огонек". Напомним, что ему уже около 60 лет. Несмотря на статус, многие не понимают, за что некоторые так любят это шоу. Кто-то открыто его критикует .

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"Тема "огоньков" уже навязла в зубах. Я по этому поводу много раз высказывался. Но воз и ныне там", – не сдержался Сергей Соседов.

Музыкальный критик постарался объяснить, почему по телевидению до сих пор показывают "Голубой огонек", не обращая внимание на то, что поклонники просят поменять формат или заменить некоторых артистов. Ответ оказался очень простым.

"Телевидение работает по своим законам и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти "огоньки"! Аудитория этих "огоньков" тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

Регулярными гостями огоньков становятся Басков, Галкин, Киркоров и другие "нафталиновые" звезды. Некоторая часть публики их на дух не переносит.

Напомним, что недавно Рустам Солнцев высказался по поводу "Золотого граммофона". Он назвал певцов и музыкантов, которые там находились, "парадом уродов".

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Юрий Гальцев. Фото: Vadim Tarakanov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 11:15 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ося
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На ТВ не поймут , что аромат нафталина, это на любителя, а выступающие считают, что осчастливили нас своим появлением. И моль ведь их не берет.
Гость916593
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Вот тут Соседов не прав.Уже и возрастная аудитория устала от этих фриков, которые лет ...дцать появляются в новогодних огоньках.
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