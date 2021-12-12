"Тема уже навязла в зубах": почему в "Голубом огоньке" собирают "нафталиновых" звезд

Каждый год после боя курантов россияне оставляют свои телевизоры включенными до самого утра, чтобы посмотреть "Голубой огонек". Напомним, что ему уже около 60 лет. Несмотря на статус, многие не понимают, за что некоторые так любят это шоу. Кто-то открыто его критикует .
"Тема "огоньков" уже навязла в зубах. Я по этому поводу много раз высказывался. Но воз и ныне там", – не сдержался Сергей Соседов.
Музыкальный критик постарался объяснить, почему по телевидению до сих пор показывают "Голубой огонек", не обращая внимание на то, что поклонники просят поменять формат или заменить некоторых артистов. Ответ оказался очень простым.
"Телевидение работает по своим законам и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти "огоньки"! Аудитория этих "огоньков" тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.
Регулярными гостями огоньков становятся Басков, Галкин, Киркоров и другие "нафталиновые" звезды. Некоторая часть публики их на дух не переносит.
Напомним, что недавно Рустам Солнцев высказался по поводу "Золотого граммофона". Он назвал певцов и музыкантов, которые там находились, "парадом уродов".