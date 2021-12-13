"Может не надо вам петь?": кривляющийся критик шокировал Долину поведением

Сергей Соседов часто не соглашается с мнением коллег по шоу-бизнесу и не боится высказывать свою уникальную и порой не саму приятную для оппонента точку зрения. Так произошло и на этот раз.
В минувшее воскресенье в эфир вышел очередной выпуск популярной программы, в ходе которого произошел казус. Сергей Соседов раскритиковал выступление Виктора Салтыкова, который исполнил песню Филиппа Киркорова "Просто подари".
Соседов признался, что сказанное им может не понравиться коллегам, но решил в пух и прах разнести песню Салтыкова, хотя техника исполнения ему все же понравилась.
"Для этой песни голос Виктора не подходит! Мне показалось, что это был голос механической куклы", – заявил Соседов.
После этого критик решил изобразить голос, который он услышал у Салтыкова. Но Лариса Долина поспешила поскорее остановить коллегу.
"Может не надо вам петь?" – с сомнением осадила она его. остальные члены жюри поддержали мысль Ларисы Долиной.
Ранее 66-летняя Лариса Долина удивила фанатов выбором смелого образа. Она предстала в коротком платье серебристого цвета. Наряд оголил ноги артистки, за что на Долину посыпалась критика и взывание к совести.