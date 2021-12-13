"Он не женится": сын высмеял Гуфа

Несмотря на то, что Гуф и Айза давно развелись, его бывшая избранница продолжает комментировать жизнь рэпера.



В октябре Алексей Долматов решился узаконить свои отношения и сделал предложение своей возлюбленной. Теперь Юлия то и дело делится с подписчиками эмоциями от подготовки торжества. Девушка волнуется, ведь ей предстоит сделать серьезный шаг.

Однако не все спешат поздравлять избранницу рэпера. Так, некоторые вообще не уверены, что торжество в итоге состоится. К числу таких людей относятся бывшая жена Айза и их общий сын. Недавно на своей странице в "Инстаграм" женщина опубликовала видео с Сэмом. Она спрашивает мальчика о свадьбе, а тот, смеясь, заявляет, что рэпер не женится, потому что он – папа. Также Айза добавила, что звездный отец не удосужился даже пригласить наследника на праздник.

Но некоторые подписчики не поддержали Айзу. Многим показалось странным такое поведение мальчика, а кто-то даже решил, что мать настраивает сына против отца. Именно поэтому отношения их не клеятся. Гуф и Сэм практически не общаются. По словам Айзы, она была бы готова наладить контакт с бывшим мужем, если бы тот начал серьезнее относиться к сыну. Однако пока что с мертвой точки ситуация не сдвигается.

Напомним, пара рассталась в 2013 году. В их отношениях не было все гладко. Так, звезда призналась, что рэпер изменял ей и увлекался запрещенными веществами.