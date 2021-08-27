Бросал на пол и рвал одежду: Айза Долматова сделала страшное признание о насилии

Айза Долматова после расставания со своим третьим возлюбленным пока находится в гордом одиночестве. Периодически в своем "Инстаграм" она поливает грязью то первого мужа, рэпера Алексея Долматова, выступавшего под псевдонимом Гуф, то серфера Дмитрия, от которого она родила второго ребенка, то певца Олега Майами, с которым она провстречалась около года.
На этот раз скандал начался после порции откровений Майами. В шоу "Исповедь" на платформе Premier он вывалил грязные подробности их интимной жизни. В частности он рассказал о ее истериках, которые она якобы называла паническими атаками. 30-летний певец заявил, что бизнесвумен буквально каталась по полу с криками.
Айзе Долматовой это откровение не понравилось, и теперь звезды взаимно поливают друг друга грязью в своих соцсетях на глазах у миллионов. Более того, Айза буквально обвинила Майами в домашнем насилии.
"Я лежала на полу, потому что ты бросал меня на пол, рвал на мне одежду и не выпускал из квартиры", – написала Айза Долматова в своем "Инстаграм".
Также она назвала бывшего возлюбленного абьюзером, который лишь постоянно пиарился за ее счет.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?
Жена ко мне охладела