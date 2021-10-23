Птаха рассказал о домогательствах со стороны Айзы Долматовой: Слишком грязная история

Бывший участник рэп-группы "Центр" Птаха раскрыл скандальные подробности развала коллектива и назвал причину.

Айза Долматова известна как успешная бизнесвумен, ведущая, блогер и мать двоих очаровательных сыновей. Но статус бывшей жены рэпера Гуфа прочно закрепился за ней, поэтому многие ассоциируют ее именно с ним.

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Бывший коллега Гуфа рэпер Птаха рассказал, что Айза флиртовала с ним, из-за этого и распалась группа. По его словам, девушка присылала ему смс интимного характера, причем Алексею Долматову, своему мужу, она присылала то же самое.

Тогда рэпер был ошарашен и не понимал, что делать, ведь Айза была не только его подругой, но и женой коллеги и друга. Птаха перестал ходить к ним в гости, чтобы снизить градус напряжения. Однако ссоры избежать не удалось.

"Айза присылала мне разные смс интимного характера. Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне", – рассказал 40-летний Птаха.

Музыкант добавил, что Айза преследовала его и постоянно флиртовала с ним. Со стороны это выглядело как настоящее домогательство. Когда Птаха отказал ей во внимании, Айза якобы начала шантажировать его развалом группы.

В итоге правда все-таки вскрылась. Гуф узнал о предательстве любимой женщины и устроил скандал. С Птахой он тоже разругался и покинул группу "Центр". Птаха добавил, что у него никогда ничего не было с Айзой Долматовой. Интервью было опубликовано на платформе PREMIER.