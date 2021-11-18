Приласкавшая подавшего на развод Малафеева Айза взвыла от нападок

Айза Долматова считает, что она не имеет никакого отношения к распаду семьи Вячеслава Малафеева, но не все ей верят.

Сегодня утром бывший вратарь "Зенита" сделал важное заявление о будущем своей семьи. Мужчина сообщил, что собирается развестись со своей супругой Екатериной после девяти лет совместной жизни. После этого на Айзу Долматову посыпались многочисленные обвинения и просьбы прокомментировать ситуацию с Вячеславом Малафеевым.

Долматова вышла на связь в Сторис своего инстаграм-аккаунта и заявила, что ее эта тема не касается. Айза давно не общается с Вячеславом и после съемок проекта "Звезды в Африке" виделась с футболистом лишь раз на премьере этого шоу.

"Перестаньте называть меня разлучницей," – взвыла от нападок блогерша.

Напомним, что Долматова и Малафеев вместе были в Африке. На шоу Айза немного приласкала Вячеслава, у которого, судя по всему, уже давно назревали проблемы в семье. Многие зрители проекта заметили, что экс-супруга Гуфа открыто флиртовала со спортсменом и даже не стеснялась этого. Очевидно, нападки, которым она теперь подверглась, связаны именно с теми событиями.

Напомним, что жена футболиста заговорила о проблемах в семье около месяца назад. Тогда супруги решили взять передышку на неопределенный срок, а теперь Вячеслав Малафеев принял решение об окончательном разрыве.