"Очень личное": Бородина рассказала о пластике груди

Звезда поведала фанатам свои секреты. Ксения Бородина решилась на откровения.

Светская львица Ксения Бородина поддерживает диалог с фанатами в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Там она отвечает на деликатные вопросы, которые редко обсуждаются звездами.

Время от времени ведущая выдает тайны личной жизни и рецепты красоты, которые позволяют ей оставаться в самом соку. После череды откровенных реакций брюнетке пришлось рассказать о пластике бюста.

Поклонники поинтересовались у теледивы, улучшала ли она форму своей груди с медицинской помощью. Ксения Бородина легко могла написать "Нет", если к таким мерам не прибегала, но выразилась скрытным оправданием.

"Я не люблю афишировать такие вещи, если честно. Я не рекламирую никаких хирургов и не снимаю себя на операционном столе. Это очень личное", — заявила знаменитость.

Примечательно, что еще в марте Ксения Бородина легко высказывалась по поводу пластики груди. Тогда она сообщила, что в случае необходимости эту процедуру следует осуществлять.

Также звезда отмечала, что результат должен быть приличным, а не вызывать смех. "Грудь со временем должна выглядеть естественно, а не два подбородка на шаре", — объясняла брюнетка.

Напомним, после развода с Курбаном Омаровым звезда предстала перед камерой в слишком эротичном виде. У Ксении Бородиной из платья вывалился сосок.